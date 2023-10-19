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Dünya
AA 19.10.2023 13:57

Fransa'da 4 havalimanında bomba ihbarı: Havalimanları boşaltıldı

Fransa'da 4 havalimanının bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Fransa'da 4 havalimanında bomba ihbarı: Havalimanları boşaltıldı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, ülkenin Bordo, Nant, Lille, Montpellier kentlerindeki havalimanları bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Polis, Montpellier Havalimanı'na intikal ederken bomba imha ekipleri havalimanında aramalar gerçekleştiriyor.

Lille Havalimanı'nda yerel saatle 10.30’da yaklaşık 300 yolcu tahliye edilirken, 12.00 sularında bu havalimanındaki faaliyetler kademeli olarak tekrar başladı.

Fransa'da 6 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi
Fransa'da 6 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi

Ülkede son günlerde okul, havalimanı, müze gibi alanlarda yapılan sahte bomba ihbarlarının ardından, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti dün basına yaptığı açıklamada sahte bomba ihbarı verenleri bulacaklarını ve cezalandıracaklarını duyurdu.

Dün de ülkedeki 6 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilmiş ancak ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

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