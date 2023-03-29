Yapay zekadaki son gelişmeler, bazı insanların iş güvenliği konusunda endişelenmesine neden olabilir.

Goldman Sachs tarafından hazırlanan bir rapor, üretken yapay zekadan 300 milyon kadar işin etkilenebileceğini tahmin ediyor.

Yatırım bankacısı araştırma notunda "Üretken yapay zeka vaat edilen yeteneklerini yerine getirirse, işgücü piyasası önemli aksamalarla karşı karşıya kalabilir" dedi.

Goldman, ABD'deki işlerin yaklaşık üçte ikisinin yapay zeka tarafından otomasyona maruz kaldığını belirterek, etkilenen bu pozisyonların iş yüklerinin yüzde 50'ye kadarının değiştirilebileceğini söyledi.

Mal ve hizmetlerin toplam değerini artırabilir

Raporda, "Yapay zekanın işgücü piyasası üzerindeki etkisi büyük olasılıkla önemli olsa da, çoğu iş ve sektör yalnızca kısmen otomasyona maruz kalıyor ve bu nedenle yapay zekanın yerini almaktansa tamamlaması daha muhtemel" denildi.

Goldman, ABD'deki işlerin yaklaşık yüzde 7'sinin yapay zeka ile değiştirilebileceğini, yüzde 63'ünün yapay zeka tarafından tamamlandığını ve yüzde 30'unun bundan etkilenmediğini tahmin ediyor.

Goldman, kendi başına yeni malzeme üretebilen teknolojinin "potansiyel olarak büyük makroekonomik etkileri olan büyük bir ilerlemeyi" temsil ettiğini söyledi.

Raporda, Yapay Zeka'nın yaygın olarak benimsenmesinin, dünya çapında yaratılan mal ve hizmetlerin toplam değerini önümüzdeki 10 yılda yüzde 7 artırabileceği belirtildi.