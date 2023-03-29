Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 07:38Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Dev dinozor iskeleti müzayede öncesi İsviçre'de sergileniyor
[Fotograf: AFP]
Dev bir T-Rex (Tyrannosaurus-Rex) dinozor iskeleti, gelecek ay yapılacak müzayede öncesinde İsviçre'de sergileniyor.
ABD'den 9 büyük sandık içerisinde Zürih'e getirilen "Trinity" isimli dinazora ait iskelet, görücüye çıktı.
3,9 metrelik iskelet, Zürih'teki bir konser salonuda kırmızı halı üzerine kuruldu.
[Fotoğraf: AFP]
İskeletin 18 Nisan'da müzayedeye sokulması planlanıyor.
Koller müzayede evi, Trinity'nin 6,5 ila 8,7 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulmasını bekliyor.
[Fotoğraf: AFP]
Etiketler: İsviçre
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