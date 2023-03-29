Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Petro, "Toplum ile Venezuela hükümeti arasında etkili siyasi diyalog kanallarının açılması ve yol haritasının yeniden inşa edilmesi için Kolombiya'da uluslararası bir konferans düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Konferansa ilişkin tarih ve detay açıklamasında bulunmayan Petro, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında diyoloğun yeniden başlatılması için desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Muhalefet ise müzakere masasına derhal dönülmesi çağrısında bulunarak, Venezuela halkının insan hakları ihlallerine maruz kaldığını kaydetti.

Petro, 7 Ağustos'ta iktidara gelmesinden bu yana mevkidaşı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 4 kez bir araya gelmiş ve muhalefet ile iktidar arasında muhtemel müzakereleri desteklediğini söylemişti.

Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasında en son Kasım 2022'de Meksika'nın ev sahipliğinde toplantı düzenlenmiş ancak çok az ilerleme kat edilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, çeşitli dönemlerdeki açıklamasında, muhalefet ile müzakerelere dönmeye sıcak bakmadığını, ülkesinin uluslararası bankalarda el konulan kaynaklarının henüz teslim edilmediğini belirtmişti.