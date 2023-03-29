Rus haber ajansı Tass'a röportaj veren Lavrov, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile ABD arasındaki Yeni START konusuna değinen Lavrov, söz konusu anlaşmanın ülkesi tarafından askıya alındığına dikkati çekti.

Lavrov, "Amerikalılar ile Yeni START ile ilgili herhangi bir temas yok. Onlar bize nota göndererek kararımızı protesto ediyor ve bu kararı alma hakkımızın olmadığını açıklıyor. Bunların hepsi hukuk açısından önemsiz argümanlardır." dedi.

ABD'nin bu anlaşmanın prensiplerini baltaladığını vurgulayan Lavrov, söz konusu prensiplerin Rusya ve ABD'nin stratejik istikrarı koruma çabaları bağlamında karşılıklı güven, saygı ve işbirliğine dayalı olduğunu belirtti.

Lavrov, "Bu konuda ABD ile temasları sürdürmek için onların kendi davranışlarını değiştirmeleri ve Yeni START'ta yer alan ilkeler dahil devletlerarası ilişkilerin yürütülmesi konusunda medeni ilkelere uymaları gerekiyor." diye konuştu.

"Transdinyester'deki durum Moldova yönetiminin siyaseti yüzünden geriledi"

Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi konusuna da değinen Lavrov, bu bölgede Rus vatandaşlarının yaşadığını söyledi. Lavrov, "Transdinyester'de 220 bin Rus vatandaşı yaşıyor. Elbette, onlardan sorumluyuz. Burada, Kobasna köyünde mühimmat deposunu koruyan barış gücümüz ve askeri birliklerimiz bulunuyor. Tüm taraflarla anlaşmaya vardığımız bir görev yetkimiz var. Bu yetkinin tamamen geçerliliğini koruduğunu düşünüyoruz." dedi.

Lavrov, söz konusu bölgede durumun bozulduğunu belirterek, "Buradaki durum, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun liderliğinde Moldova hükümetinin izlemeye karar verdiği siyasetin sonucu olarak geriledi. Bu siyaset açıkça Rusya ve Transdinyester karşıtıdır." ifadelerini kullandı.

Bu meselenin çözümüne ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği temsilcilerinden oluşan 5+2 formatının dondurulduğunu söyleyen Lavrov, Batı'nın meseleye ilişkin izlediği siyasetin buna neden olduğunu vurguladı.

Lavrov, Ukrayna'nın bölgedeki durumu baltalamaya çalıştığını belirterek, "Ukrayna yönetimi, 5+2 formatındaki ara buluculuk statüsünü ihlal ederek, açıkça Kişinev'in tarafını tutuyor. Transdinyester'e yönelik son derece olumsuz, yıkıcı tavrını destekliyor, sınırda tahkimatlar oluşturuyor ve gücün kullanımı dahil mümkün olan her şekilde sürece müdahale etmeye hazır olduğunu gösteriyor." dedi.