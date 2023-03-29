Patel, düzenlediği günlük basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı içeren reforma karşı devam eden protestolarla ilgili soru üzerine Patel, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle geniş çerçevede elbette ki herkesin barışçıl protesto ve kendini ifade etme hakkına saygı gösteriyoruz ancak şiddet eylemlerine başvurmanın asla uygun olmadığını söyleyebilirim. Genel anlamda bu konu, Fransa'nın iç işleridir ve bu konuda yorum yapmayacağım. Ama Fransa, önemli bir ortaktır ve en eski müttefiklerimizden biridir. Onlarla olan ittifakımıza en yüksek değeri biçiyoruz ve ortak değerler konusunda onlarla uzun bir tarihi paylaşıyoruz."

Rusya Yeni START Antlaşması kapsamında ABD ile veri paylaşmayacak

Patel, daha önce medyaya yansıyan ve Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) kapsamında ABD ile nükleer faaliyetlerine ilişkin verileri paylaşmayacağı bilgisini teyit etti.

Anlaşma kapsamında Rusya ile ABD'nin yılda 2 kez nükleer faaliyetlerine ilişkin kapsamlı veri tabanını karşılıklı olarak paylaştığını ifade eden Patel, "Maalesef Rusya, anlaşmadan çekildiğini gerekçe göstererek bu verileri sağlamayacağını ABD'ye iletti." dedi.

Patel, anlaşmadan çekilmenin yasa dışı olduğunu, bu nedenle Rusya'nın söz konusu verileri sunmamasını da anlaşmanın ihlali olarak değerlendireceklerini belirterek, karşı hamle olarak ABD'nin de elindeki nükleer faaliyet verilerini Moskova ile paylaşmayacağını kaydetti.

ABD'nin uluslararası hukuk kapsamında Rusya'nın Yeni START Anlaşması'nı ihlal etmesine karşılık verme hakkına sahip olduğunu anlatan Patel, Moskova'nın anlaşmayı askıya almasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'taki Federal Meclis konuşmasında, Rusya'nın ABD ile yapılan Yeni START'a katılımını askıya aldıklarını bildirmiş, ardından bu anlaşmayı askıya alan yasayı imzalamıştı.