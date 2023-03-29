Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 06:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
71 yaşındaki Hüseyin Kıvrak idaresindeki traktör, Kırsal Hafızhüseyinbey Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan Kıvrak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Kıvrak'ın cenazesi, Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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