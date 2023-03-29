Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 03:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de bir kişi evinde ölü bulundu
[Temsili Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Yemişdere köyünde yaşayan 50 yaşındaki Birol Çelik’ten haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden ekipler, Çelik’in cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yeri incelemesinin ardından Çelik’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Elazığ Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Tunceli
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