İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki uğurlama programına İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile emniyet personeli katıldı.

Özel harekat polislerini selamlayan Özen, "Rabbim ayaklarınıza taş değdirmesin. Dualarımız sizlerle birlikte. Vatanımızın, devletimizin bekası için kutsal bir görev yapıyoruz. Zaman zaman annenizden, babalarınızdan, eş ve çocuklarınızdan ayrı fedakarca görev yapıyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

Kurban kesiminin ardından Barış Pınarı Harekat bölgesinde geçici görev yapacak 30 personelden oluşan PÖH timi, dualar eşliğinde Suriye'ye gönderildi.