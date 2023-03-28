Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Silahtarağa Mahallesi'nde gerçekleşeh bir hasarlı trafik kazasını gören tırın sürücüsü O.D., aracını yavaşlattı.
Bu esnada arkadan gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, tıra çarptı.
Kazada otomobildeki Mehmet Y., Ezgi Y. ve Engin Y. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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