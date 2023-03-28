Telefoncu, 59. Kütüphane Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu yıl haftanın "Kütüphane İyileştirir" temasıyla kutlandığını ifade etti.

İl genelinde öğrencilerin kitaplarla buluşmasına yönelik çalışmalar yapıldığını aktaran Telefoncu, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında çok önemli yatırımlar gerçekleştirilerek tüm okullar kütüphaneye kavuşturuldu. Geleceği inşa etmek için ilk adım okumaktır. Okumak, hayatı anlamlandırmak, dünyaya farklı pencerelerden bakmak ve yeni ufuklara yelken açmaktır. Bilim, sanat, kültür ve medeniyetimizin en önemli hafızası kütüphanelerimizdir. Öğrencilerimizi, gençlerimizi, büyüklerimizi 7'den 70'e her bireyi gerek okullarımızda gerekse halk kütüphanelerimizde kitapla buluşturma çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda okullarımızda öğrencilerimizin kitaba ulaşımı kolaylaştırılmış ve gençlerimizin bu anlamda önleri açılmıştır"