Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 93 sikke ele geçirildi
Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 sikke ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalarda 1 şüphelinin üstü arandı.
Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 sikke ile mühür, küpe toka ve haç objesi ele geçirildi.
Zanlı ifadesi için karakola götürüldü.
Etiketler: Denizli
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