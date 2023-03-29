İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yeri, ikamet ve 2 depoda arama yaptı.

Aramalarda, 105 bin 345 boş makaron, 19 bin 535 doldurulmuş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 3 sigara sarma makinesi ile 3 kompresör ele geçirildi.

5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.