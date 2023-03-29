Guterres, BM Genel Kurulu'nda Suriye'de kayıp kişilerin durumunun görüşüldüğü oturumda konuştu.

Suriye halkının "iyileşmesi" ve sürdürülebilir barışın sağlanması için uluslararası toplumun sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Guterres, ülkenin her kesiminden ailelerin kayıp aile bireyleri bulunduğunu belirtti.

Guterres, bazı kişilerin kaçırıldığını, alıkonulduğunu, işkence gördüğünü ve keyfi bir şekilde tutuklandığını dile getirerek, bu kişilerin çoğunlukla erkek olduğunu söyledi.

Durumun aciliyet gerektirdiğini vurgulayan Guterres, "Yaklaşık 100 bin Suriyelinin akıbeti ve nerede olunduğu bilinmezliğini koruyor. Bu acı verici durumu çözmek için kararlılıkla ve hızla hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Guterres, "Genel Kurul'a, Suriye'deki kayıp kişilerin akıbet ve yerlerini tespit etmek ve kurban yakınlarına destek sağlamak için yeni bir uluslararası kuruluş kurmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Tüm üye ülkelere ve çatışmaya taraf olanlara işbirliği çağrısı yapan Guterres, bunun aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

"Krizin boyutu çok büyük"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de Guterres'in yeni kuruluş çağrısına destek vererek, bu kuruluşun mevcut kurumlarla eşgüdüm halinde hareket etmesinin önem taşıdığını söyledi.

Türk, "Suriye'deki kayıp kişilere ilişkin krizin boyutu çok büyük. Çocuklardan kadınlara ve yaşlılara uzanan bir yelpazede binlerce kişinin kayıp olması güçlü bir şekilde harekete geçme çağrısını beraberinde getiriyor." dedi.