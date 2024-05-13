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Dünya
AA 13.05.2024 09:59

Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da bir evi taşladı, bir aracı ateşe verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Yahudi işgalcilerin Filistinlilere ait bir evi taşladığı ve bir aracı ateşe verdiği bildirildi.

Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da bir evi taşladı, bir aracı ateşe verdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, bir grup Yahudi işgacli, Nablus'un güneydoğusunda Calud kasabasında bir eve taşlı saldırı düzenledi, bir aracı ateşe verdi.

Bunun üzerine Filistinliler ile işgalciler arasında arbede yaşandı, yerleşimciler Filistinliler tarafından kasabadan çıkarıldı.

Yahudi işgalcilerin nisan ayında Filistinlilere 347 defa saldırı düzenlediği belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Yahudi işgalcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin Yahudi işgalci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

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Filistin - İsrail Çatışması İsrail Batı Şeria
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