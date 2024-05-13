Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Yunan medyasında

Yunan basınında gündem, Erdoğan-Miçotakis görüşmesi ve ziyaret öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kathimerini gazetesine verdiği mülakat.

Cumhurbaşkanı Erdoğan röportajının iki tam sayfa yer aldığı Kathimerini gazetesinde, ayrıca, uluslararası hukuk ve dış politika profesörü, Milletvekili Angelos Syrigos'un mülakata ilişkin yorumu da yer aldı.

Yorumda, "Prensip olarak Türkiye, stratejik taleplerine dair kararlılığını sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.

Türkçe, "Kazan-Kazan" başlığı atan Ta Nea Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kathimerini gazetesine verdiği röportajı değerlendirdi...

Yapılan yorumda, egemenlik konularının gündeme gelmesinin, diyalog zeminine zarar verecek bir durum olmadığı ifade edildi.

Skai televizyonu, görüşmede olumlu iklimin ve sükunetin korunmasının ana hedefler olduğunu belirtti... “İki taraf için de iletişim kanallarının açık kalması en önemli beklenti” yorumu yapıldı.

Ethnos gazetesi ise iki liderin bugünkü görüşmeden sonraki programını öne çıkarttı.

Temmuz ayında Washington'da yapılacak NATO Zirvesi'nde ve Eylül ayında New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tekrar bir araya gelmelerinin beklendiğini yazdı.

Eleftheros Typos gazetesinde de, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in röportajı yer aldı...

İki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yıl içinde iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini söyleyen Miçotakis, sağlık ve doğal afetlerle mücadele gibi alanlarda iş birliğinin derinleştirileceğini ifade etti.