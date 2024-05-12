Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.05.2024 21:43

Miçotakis Türkiye'ye geliyor: İşbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Miçotakis Türkiye'ye geliyor: İşbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyarette, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Miçotakis: Yapıcı yolda ilerlemeyi Yunan ve Türk halkına borçluyuz
Miçotakis: Yapıcı yolda ilerlemeyi Yunan ve Türk halkına borçluyuz

İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde yer alıyor.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in soykırım politikaları hem Filistinlilere hem de İsraillilere tehdit
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:06
Hatay'da sağanak: Kriz masası oluşturuldu
00:53
Hamas: Ateşkes müzakerelerinde dillendirdiğimiz talepler üzerinde konsensüs var
00:55
Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
00:51
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırıları nedeniyle 500 sağlık çalışanı öldü
00:40
İran: Taraflar nükleer anlaşmaya dönerse taahhütlerimizi yerine getirmeye hazırız
00:29
Hastanelerde "onaylı randevu dönemi" başlıyor
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
FOTO FOKUS
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ