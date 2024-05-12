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Gündem
TRT Haber 12.05.2024 23:37

Miçotakis: Yapıcı yolda ilerlemeyi Yunan ve Türk halkına borçluyuz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bugün yapacağı ziyaret öncesi iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. "Yapıcı bir yolda ilerlemeyi gelecek nesillere borçluyuz" dedi. Yunan Başbakan, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini de ifade etti.

Miçotakis: Yapıcı yolda ilerlemeyi Yunan ve Türk halkına borçluyuz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara ile Atina arasındaki ilişkilerde daimi diyaloğun önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da yapacağı görüşmede, ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığını yineleyeceğini belirtti. 

Milliyet gazetesine konuşan Miçotakis, Türk ve Yunan halkının yan yana yaşamaya mecbur olduğunu söyledi. "Halkımıza iyi niyetle diyaloğun faydalarını tanıtma yükümlülüğümüz var. "Yunan-Türk ilişkileri karmaşıktır. Bu asla değişmeyecek. Değiştirebileceğimiz şey bakış açısıdır. İmkansız bir bulmacayı görmek yerine, pozitif bir gündem geliştirmeye odaklanmalı, iki ülke ve halkları arasında iş birliği aramalıyız. Yapıcı bir yolda ilerlemeyi Yunan ve Türk halkına ve gelecek nesillere borçluyuz. Biz düşman değil, komşuyuz" dedi. 

"Yunanistan, Türkiye'nin AB perspektifinin her zaman sadık bir destekçisi olmuştur"

Miçotakis şunları söyledi:

"En azından gerilimsiz bir dönemi Yunan ve Türk halkına borçluyuz. Hem ikili hem de uluslararası düzeyde hemfikir olduğumuz hem de anlaşamadığımız konular var. Arkadaşlar bile her zaman aynı fikirde olmayabilir. Ancak bu, iş birliği ve sinerji aramanın önünde engel olmamalı."

Yunan Başbakan, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini belirterek, "Yunanistan, Türkiye'nin AB perspektifinin her zaman sadık bir destekçisi olmuştur. Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinin AB-Türkiye ilişkilerine de fayda sağlayacağına ve Avrupa ile Türkiye arasında olumlu bir gündeme doğru adımlar atılacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"Karşılıklı yarar sağlayan iş birliği için bir model"

Miçotakis, Yunan adalarında uygulanan "kapıda vize" programıyla ilgili de konuştu.

"Bu programın başarısından çok mutluyum. Hem Yunan Adaları'nın güzelliklerinin tadını çıkarmak isteyen Türk vatandaşları hem de bölge halkı için bir kazan kazan. Bu program, halklar arası temaslar, diplomasi ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliği için bir model."
 

 

 

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