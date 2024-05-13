Parçalı Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.05.2024 09:51

Endonezya'da heyelan ve sel nedeniyle can kaybı 41'e yükseldi

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde sel ve heyelan nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Endonezya'da heyelan ve sel nedeniyle can kaybı 41'e yükseldi

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, selin yaklaşık 200 evi sular altında bıraktığını ve bazı binaların ağır hasar gördüğünü belirtti.

Batı Sumatra Afet Zararlarını Azaltma Ajansı Başkanı Ilham Wahab da arama kurtarma görevlilerinin bölgede daha fazla cesede ulaştığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini ifade etti.

Kayıp olduğu bildirilen 17 kişi için arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Wahab, kötü hava koşullarının çalışmaları engellediğini kaydetti.

Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve sel, can kayıplarına yol açmıştı.

ETİKETLER
Endonezya Heyelan Sel Yanardağ
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 82,63 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Motosikletini yayaların üzerine süren sürücüye 10 bin lira ceza
10:26
Firari FETÖ'cü eski kamu görevlisi yakalandı
10:24
Toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 84 arttı
10:40
Bakan Şimşek, kamuda tasarruf paketini açıklıyor
10:21
Ticaret ve perakende satış hacmi arttı
10:18
İzmir'de "Çember-18" operasyonu: Aranan 77 şüpheli yakalandı
Bursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu
Bursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu
FOTO FOKUS
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ