Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 11:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Wuhan'da kanalizasyon patladı: Yol havaya uçtu
Çin'in Wuhan kentinde kanalizasyon çalışması sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hafif yaralandı. Yaşanan patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Çin'de trafiğin ortasında yerin altında meydana gelen patlama korkuttu.
Kanalizasyondan önce alevler çıktı. Daha sonra da patlama meydana geldi.
4 kişi hafif yaralı
Patlamanın şiddetiyle yolun büyük bir kısmı havaya uçtu. O sırada yoldan geçenler çevreye savrulurken, 4 kişi de hafif yaralandı.
Yaşanan panik ve kaçışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Çin
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