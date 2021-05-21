Çin'de trafiğin ortasında yerin altında meydana gelen patlama korkuttu.

Kanalizasyondan önce alevler çıktı. Daha sonra da patlama meydana geldi.

4 kişi hafif yaralı

Patlamanın şiddetiyle yolun büyük bir kısmı havaya uçtu. O sırada yoldan geçenler çevreye savrulurken, 4 kişi de hafif yaralandı.

Yaşanan panik ve kaçışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.