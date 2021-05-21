Aman Askar, Filistin'de son günlerde İsrail'in saldırılarının artması ve 65'i çocuk 200'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 19 Mayıs'ta sosyal medyada yayımladığı videoyla milyonlarca paylaşım ve izlenmeye ulaştı.

İşte Askar'ın sosyal medyada büyük ilgi toplayan o şarkısının sözleri:

"Bir zamanlar Filistin diye bir yer vardı.

Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler huzur içinde yaşardı.

1800'lerde Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu.

Bu sırada bıyıklı bir adam Siyonizmi kurdu.

Kendilerine yurt olacak ve sadece kendi ırkı için güvenli bir yer arzuluyordu.

Sonra 1. Dünya Savaşı oldu ve İtilaf Devletleri kazandı.

İngiltere dedi ki, "Bu güzel topraklar tamamen benim."

Kolonileştirilmesine ve hakkı olmayan bir adamın Siyonist devlet sözü vermesine rağmen adı hala Filistin idi.

Daha çok Yahudi sığınmacı olarak geldi ve bu sorun değildi.

Ta ki toprakları çalma fikirlerini açık edinceye kadar.

Yıl 1948 idi ve İsrail zorbalıkla devletini kurdu.

Binlerce Filistinli hayatta kalmak için evlerini terk etti.

Dönme hakkı yok, ev hakkı yok...

Bir zamanlar sahibi oldukları toprak için savaşma hakkı yok.

İnsanlığınız nerede?

İtibara saygınız nerede?

Buna çatışma demek delilik.

Fikrinizi değiştirmenizin zamanı.

Filistin bir gün özgür olacak.

O halde tarihin doğru tarafında yer alın.

Savaş suçlarına karşı olmanız sizi antisemitik yapmaz.

Medya beyninizi yıkamasın.

Gerçeği kendiniz de görebilirsiniz.

Hikayeyi öğrenebilirsiniz. Filistin'in hikayesini..."