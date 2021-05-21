Sağlık Bakanlığı, eyaletleri 1897 tarihli Salgın Hastalıklar Yasası uyarınca resmi olarak mukormikoz olarak adlandırılan enfeksiyonu bir salgın olarak tanımlamaya ve şüpheli ya da doğrulanmış vakaların sağlık departmanına bildirilmesini zorunlu hale getirmeye çağırdı.

Eyaletlere gönderilen talimatlarda, "Mukormikozu bildirilmesi gereken bir hastalık haline getirmeniz isteniyor. Tüm hükümet ve özel sağlık kurumları, tıp fakülteleri, mukormikozun taranması, teşhisi ve yönetimi için yönergeleri takip edecek" denildi.

Hastalık rekora koşuyor

Hindistanlı doktorlar, ülkenin yedi günlük vaka oranında yeni bir rekora imza atıldığını bildirdi.

Hindistanlılara COVID-19’u iyileştirmek için inek dışkısını kullanmayın uyarısı yapıyor.

Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar enfeksiyon belirtileri arasında sıralanıyor.

Hindistan’da binlerce siyah mantar vakası bulunurken, Maharashtra eyaletinde en az 2 bin vaka ve 90 ölüm tesipt edildi.

Siyah mantarın ölüm oranı ise yaklaşık yüzde 54.

COVİD-19'dan iyileşip mantardan ölüyor

Enfeksiyon, bir insana bir kesik veya solunum sistemi yoluyla kan dolaşımına giriyor ve diğer hayati organların yanı sıra kalbe, beyne ve akciğerlere yayılabiliyor.

Kara mantar, özellikle COVID-19 geçirmiş hastalara ağır zarar veriyor.

Uzmanlar, enfeksiyonu COVID-19 hastalarında steroid kullanımının tetiklediğini belirtiyor.

COVID-19'dan iyileşen hasta kara mantar nedeniyle hayatını kaybedebiliyor.

Doktorlar ve sağlık yetkilileri, siyah mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için gerekli olan amfoterisin B antifungal ilacının eksikliği konusunda uyarıda bulunuyor.

İlaç kıtlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşanırken karaborsada yüksek fiyatlarla satış yapılıyor.