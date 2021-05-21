Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
El Salvador'da eski polisin bahçesinde 14 ceset bulundu
[Fotoğraf: AA]
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da cinayetle suçlanan eski polis memurunun evinin bahçesinde 14 ceset bulundu. Eski polis memuruna yardım ettiğinden şüphelenilen 10 kişi gözaltına alındı.
Savcılık, 2005'te polis teşkilatından atılan 51 yaşındaki Hugo Osorio Chavez'in, 10 yıldan fazla sürede 20'ye yakın cinayet işlediğinden şüphelenildiğini açıkladı.
Chavez, nisanda 57 yaşındaki bir kadın ve onun 26 yaşındaki kızını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Bahçede 14 ceset
Polis ekipleri, şüphelinin Chalchuapa kentindeki evinde yaptığı aramada, bahçeye gömülü 14 ceset buldu.
Cesetler, DNA testi için adli tıbba sevk edilirken ölüleri gizlemek için Chavez'e yardım ettiğinden şüphelenilen 10 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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