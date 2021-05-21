Kullanılmayan WiFi sinyallerinin toplanıp küçük elektronik cihazlara güç sağlamak için enerjiye dönüştürülebileceği ortaya çıkarıldı.

Keşif Singapur Ulusal Üniversitesi (NUS) ve Japonya Tohoku Üniversitesi'nden (TU) bir araştırma ekibinden geldi.

Uzmanlar, kablosuz radyo frekanslarını enerjiye dönüştürmek ve toplamak için küçük akıllı cihazlar kullanan yeni bir teknoloji geliştirdi.

Wifi israfına önlem

Çoğu kullanıcı yalnızca 2,4 Ghz WiFi hızını kullanıyor. Kalan frekanslar ise boşa gidiyor.

Uzmanlar, "WiFi sinyalleri ile çevriliyiz, ancak bunları internete erişmek için kullanmadığımızda, bunlar devre dışı kalıyor ve bu büyük bir israf" dedi.

Pil ihtiyacı azalacak

Kullanıma hazır 2,4 GHz radyo dalgalarını yeşil bir enerji kaynağına dönüştüren uzmanlar düzenli olarak kullanılan elektroniğe güç sağlamak için değerlendirirken pil ihtiyacını da azaltıyor.

Radyo dalgaları doğrudan voltaj sinyaline dönüştürülebiliyor.