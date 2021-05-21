Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan’da askeri eğitim uçağı düştü: 1 ölü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Hindistan’da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu, pilot hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hindistan Hava Kuvvetleri, Sovyet MiG-21 uçağının, Pencap eyaletinin Morga bölgesinde rutin eğitim sırasında düştüğünü açıkladı.
Açıklamada, kazada ağır yaralanan pilot binbaşı Abhinav Choudhary’un hayatını kaybettiği ifade edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Hindistan Uçak Kazası
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