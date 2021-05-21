Yunanistan'ın Korint bölgesinde çıkan yangın rüzgar nedeniyle hızla ilerliyor. Yangında, çoğunlukla dağlık arazide bulunan yaklaşık 10 bin dönüm ormanlık alan kül oldu.

Yangında çoğunluğu tatil evi olmak üzere birçok konut tahrip oldu. Bölgede elektrik hatlarının zarar görmesiyle birlikte elektrik kesintileri yaşanıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

21 uçak ve helikopter görev yapıyor

Alevlerin yakındaki bir kıyı şeridine ulaştığı belirtiliyor. Bölgede çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi.

Başkent Atina'ya 70 kilometre uzaklıktaki yangın söndürme çalışmaları için, 21 uçak ve helikopter, 300'den fazla itfaiyeci çok sayıda gönüllü ve araç görevlendirildi.