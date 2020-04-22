Koronavirüs salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da sokağa çıkma kısıtlamaları uzun zamandır devam ediyor.

Ülkenin kanallarıyla ünlü turistik şehri Venedik'te, gondolların durması ile çamurlar kanal tabanına çöktü.

Berraklaşan sularda birçok deniz canlısı görülmeye başladı.

Son olarak Biyolog Andrea Mangoni, bir denizanasının kanalın içinden ilerlemesini kaydetti.

Film sahnelerini aratmayan görüntü, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.