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Venedik'in berraklaşan sularında denizanası görüntülendi
İtalya'nın Venedik şehrindeki kanallarda suların berraklaşması ile birçok deniz canlısı net şekilde görülmeye başladı. Biyolog Andrea Mangoni tarafından kanal dularında ilerleyen denizanası görüntüsü film sahnelerini aratmadı.
Koronavirüs salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da sokağa çıkma kısıtlamaları uzun zamandır devam ediyor.
Ülkenin kanallarıyla ünlü turistik şehri Venedik'te, gondolların durması ile çamurlar kanal tabanına çöktü.
Berraklaşan sularda birçok deniz canlısı görülmeye başladı.
Son olarak Biyolog Andrea Mangoni, bir denizanasının kanalın içinden ilerlemesini kaydetti.
Film sahnelerini aratmayan görüntü, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
Etiketler: venedik kanalları Venedik karantina İtalya denizanasıSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 13:07
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