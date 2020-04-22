Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 5 bin 236 kişilik artış yaşandı.

Açıklamada, ölü sayısının 57 artışla 513'e, iyileşen sayısının ise 547 artışla 4 bin 420'ye ulaştığı kaydedildi.

Dünya genelinde ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 177 bin 521'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 567 bini aşmış durumda.