Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Johns Hopkins University
Rusya'da 5236 yeni koronavirüs vakası görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 236 artarak 57 bin 999'a ulaştı.
Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 5 bin 236 kişilik artış yaşandı.
Açıklamada, ölü sayısının 57 artışla 513'e, iyileşen sayısının ise 547 artışla 4 bin 420'ye ulaştığı kaydedildi.
Dünya genelinde ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 177 bin 521'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 567 bini aşmış durumda.
Etiketler: rusya kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:08
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