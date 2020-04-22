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İran'ın ilk askeri uydusu uzayda
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran Devrim Muhafızları Ordusu, askeri uydu taşıyan roketin Kebir Çölü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldığını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Nur" adı verilen askeri uydunun "Kasıd" adlı uydu taşıyıcı roketle sabah saatlerinde uzaya fırlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, yer küreden 425 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleşme aşamasının başarıyla sonuçlandığı aktarılan uydunun, İran'ın yörüngedeki ilk askeri uydusu olduğu ifade edildi.
Son yıllardaki denemeler başarısız olmuştu
İran, geçen yıl ocak ayında uzaya fırlattığı bir uydunun yörüngeye yerleştirilme aşamasının başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştı.
Son olarak 9 Şubat'ta "Zafer" adlı gözlem uydusunu uzaya fırlatan İran, taşıyıcı roketin istenen hıza ulaşamaması nedeniyle uydunun yörüngeye yerleşemediğini duyurmuştu.
Etiketler: nur uydusu iran uydusu İran Devrim Muhafızları askeri uyduSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:03
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