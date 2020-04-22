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Japonya'daki İtalyan yolcu gemisinde COVID-19 tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki kentinde bakım için demirleyen İtalyan yolcu gemisi Costa Atlantica'nın 34 çalışanına yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulaştığı belirlendi.
Kyodo ajansının haberine göre, Nagazaki Valiliğinden yapılan açıklamada, içinde yolcu bulunmayan ve kentin Koyagi ilçe limanında ocak sonunda bakıma alınan yolcu gemisi mürettebatında COVID-19 tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, dün gemi çalışanlarından bir kişide virüs testinin pozitif çıktığı ifade edilerek bu kişiyle yakın temasta bulunduğu tahmin edilen 53 kişiye yapılan test sonucu mürettebattan 33 kişide de virüs tespit edildiği kaydedildi.
Gemiye nisan sonuna kadar bakım yapılması planlanıyor.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 09:20
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