Dünya genelinde 170 binden fazla insanın canına mal olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının, dünyanın dört bir yanındaki bakımevlerinde kalan yaşlı sakinler üzerinde ölümcül bir etkisi olduğu ispatlanmış durumda.

Özellikle Avrupa’daki huzurevleri, koronavirüs salgınında yetersiz kaldı.

Hatta, COVID-19 bağlantılı can kaybının 21 bini aştığı İspanya’daki bazı huzurevlerinde terk edilmiş yaşlı insanların cesetleri bulunmuştu.

Malum, bakımevlerindeki yaşlılar, ortak yemek salonları ve yine ortak kullanılan odalar nedeniyle bir virüsün hızla yayılabileceği bir ortamda yaşıyor. Yüksek riskli yaş kategorisinde bulundukları ve yaşadıkları ülkenin sağlık koşullarıyla ilgili sıkıntılar ve personel yetersizliği de düşünüldüğünde, pandemiye karşı özellikle savunmasız olduklarını vurgulamak mümkün.

[Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir yaşlı bakımevi. Fotoğraf: Reuters]

İngiltere merkezli London School of Economics’teki (LSE) bazı akademisyenler de konuyla ilgili bir rapor hazırladı.

Raporda, özellikle bazı ülkelerdeki koronavirüs ölümlerinin yüzde 60'ının, bu merkezlerle bağlantılı olabileceği ortaya konuldu. Belgede, uzun süreli bakım ihtiyaçları olan insanları barındıran tüm merkezler için “bakımevi” ifadesi kullanıldı. Tabii bakımevi olarak kabul edilen yerler, çoğu ülkede farklı.

Tabii burada bir parantez açmakta fayda var. Araştırmada, COVID-19'un bakımevleri üzerindeki etkisinin uluslararası kıyaslamalarının yapılmasının zor olduğu, özellikle de birçok ülkenin bu spesifik vakaları takip etmediği ve rakamların kısmi verilere dayandığının altı çiziliyor. Verilerin 17 Nisan tarihli olduğunu da ekleyelim.

Buna rağmen, mevcut veriler dahi çarpıcı ve endişe verici.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

Mesela Norveç. Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, Norveç nüfusunun yüzde 17,2’si 65 yaş ve üzeri. Ülkede 200’e yakın COVID-19 kaynaklı ölüm var. Raporda, bunların yüzde 64’ünün yaşlılar için bakımevleriyle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. Kanada ve İrlanda'daki oranlar ise sırasıyla yüzde 57 ve 55. İrlanda’da nüfusun yüzde 14,1’i yaşlı.

6 bin civarında can kaybı açıklayan Belçika’daki oran da 20 binden fazla insanın salgın sebebiyle hayatını kaybettiği Fransa ile aynı; yüzde 49.

Belçika’da yaşlı nüfus oranı 18,9 iken, Fransa’da 20,1.

Araştırmacılar, şu anda İngiltere’de kamuya açık verilerden doğru tahminler çizmenin mümkün olmadığını düşündüklerini de not düşmüş. İngiltere’nin yaşlı nüfusunun yüzde 18,4 olduğunu ve huzurevlerinde 10 bine yakın kişinin öldüğü iddialarını da biz not düşelim.

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