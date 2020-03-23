Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp, kısa sürede küresel çapta bir salgın haline gelen koronavirüs birçok ülkede etkili olmaya devam ediyor.

Özellikle 65 yaş ve üzeri bireylerde ağır sonuçlar doğurduğu bilinen virüsün en çok tehdit oluşturduğu ülkeler, nüfusundaki yaşlılık oranı en yüksek olanlar.

Vaka sayılarına bakıldığında Çin’in gerisinde olmasına rağmen toplam 5 bin 476 can kaybıyla en çok ölümün yaşandığı ülke olan İtalya, Avrupa’da en yaşlı nüfusa sahip ülke.

Eurostat’ın verilerine göre İtalya’da ortalama her 100 kişiden 23’ü 65 yaş ve üzerinde.

[Fotoğraf: Getty]

İtalya’yı Yunanistan ve Portekiz takip ediyor

Nüfusunun yüzde 22.8’i 65 yaş ve üzerinde olan İtalya’nın ardından, en yaşlı ülkeler sırasıyla yüzde 22 ile Yunanistan ve yüzde 21.8 ile Portekiz.

Avrupa ortalamasının yüzde 20 olduğu tabloda, Türkiye yüzde 8.8 ile nüfusuna oranla yaşlı sayısının en az olduğu ikinci ülke konumunda.

Bu oranlara bakıldığında Avrupa ülkelerinin genel ortalamasında her 100 kişiden 20’si 65 yaş ve üzerindeyken, Türkiye’de her 100 kişiden sadece 9’u 65 yaş ve üzerinde.

[Kaynak: Eurostat (TÜİK'e göre Türkiye verisi yüzde 9,1)]

Sıralamada yaşlı oranın en az olduğu ülke ise yüzde 6.8 ile Azerbaycan.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre, koronavirüs salgının çıkış noktası olarak bilinen Çin’de bu oran yüzde 10.9.

Türkiye’de 7 milyon 550 bin yaşlı var

Türkiye’de 2019 TÜİK verilerine göre 65 yaş ve üzerindeki toplam kişi sayısı 7 milyon 550 bin 727.

[Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)]

Bu sayının 4 milyon 213 binini kadınlar, 3 milyon 337 binini ise erkekler oluşturuyor.

Grafik: Bedra Nur Aygün

