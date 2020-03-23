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Zimbabve'de koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Ulusal basında çıkan haberlerde, ABD'den gelen iş adamı James Makamba'nın 30 yaşındaki oğlu Zororo Makamba'nın virüsten hayatını kaybettiğini belirtildi.
Zororo Makamba'da cumartesi Kovid-19 tespit edilmişti.
Etiketler: Zimbabve vaka sayısı kovid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 18:39
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