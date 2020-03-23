Çin’de ortaya çıktıktan sonra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde hayatı felç eden koronavirüs, Türkiye’de de hayatı tamamen değiştirdi. Uyarıları dinleyen vatandaşlar kendilerini karantinaya alırken, virüsle ilgili özellikle 65 yaş üzerinde olanlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlara uyarılar yapılıyor.

80 yaş ve üzeri en riskli grup

Dünya Sağlık Örgütünden alınan veriler üzerine oluşturulan raporlara göre salgının ölüm oranın en yüksek olduğu yaş grubu 80 ve üzeri. Peki, koronavirüs neden yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar üzerinde daha çok ölümcül oluyor?

Geriatrik Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık hem bu soruları yanıtladı hem de yaşlılarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

[Prof. Dr. Ahmet Turan Işık. Foto: AA]

Enfeksiyon kolay yerleşiyor, yaralar geç iyileşiyor

Işık, yaşlılarda hem bağışıklık sisteminde hem de anatomik ve fizyolojik doğal defans sistemlerinde ortaya çıkan gerileme nedeniyle ve yandaş hastalık sayısının fazlalığı nedeniyle enfeksiyon hastalıklarının daha sık görüldüğünü hatırlattı. Bu hastalıkların gençlere göre daha şiddetli seyredebileceğini belirten Işık, yaşlı kişilerde var olan hastalıkların da bu süreci daha kolaylaştıracağını, örneğin şeker hastalığının enfeksiyon gelişimini daha hızlandırdığını söyledi. Işık, "Geriatrik olgularda, 100 hastamızdan 92’sinin en az 1 kronik hastalığı daha var. Kişide yandaş hastalık olması tabii ki virüs için işleri kolaylaştıran bir durum” dedi.

Yaşlılara korona teşhisi çoğunlukla geç konuluyor

Geriatrik Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, yaşlılarla ilgili çalışmalarda şimdilik en sağlıklı bilgilerin Çin’den geldiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

“Yaşlılarla ilgili temel sorunlardan biri; virüsün o kişide olduğunun bilinmesi maalesef ileri evrede mümkün oluyor. Çünkü koronavirüs denilince ilk bilinen ateş, öksürük ve burun akıntısı gibi belirtiler yaşlı hastaların hepsinde görünmeyebiliyor. Bu durumda tipik olmayan hastalık belirtileri çok ciddiye alınmıyor ve yaşlı kişi aslında virüs nedeniyle ciddi anlamda sorunlar yaşamaya başladığında o kişide korona olduğu şüphesi yükseliyor.

Bu bağlamda, yaşlılarda yüksek ateş ortaya daha geç çıkıyor. O nedenle hastalık bu süre zarfında daha ilerleme eğiliminde oluyor. Kişi hastaneye aslında başta solunum olmak üzere büyük sıkıntılarla geliyor ve o noktadan sonra dönüş zorlaşıyor.

Yaşlılarda korona virüs enfeksiyonu gibi enfeksiyon hastalıkları tipik olmayan bulgularla kendisini gösterebilir."

[Uyarıları dikkate almayıp evden çıkan yaşlılar polislerce de uyarılıyor. Foto: DHA]

İkincil hastalık tabloyu daha da ağırlaştırıyor

Koronavirüse yakalanan yaşlı hastalara ikincil bir enfeksiyon hastalığının da eklenebildiğini ve bu durumda hastanın klinik tablosunun daha da ağırlaşabildiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, şunları söyledi:

“Unutulmaması gereken konu koronavirüs sadece bütün yaşlılar için ölümcül seyretmiyor ama hayatını kaybedenlerin ve yoğun bakımdakilerin çoğu yaşlı. Bu ikisi birbirinden farklı bir durum.

Ayrıca şunu da net bir şekilde belirtmekte fayda var, bu virüse yakalanan yaşlıların belirtileri birbirinden tamamen farklı olabiliyor. Yaşlılarda tipik koronavirüs hastalarında tipik enfeksiyon belirtileri olmayabilir. Ateş ve öksürük yerine kimi zaman kafa karışıklığı, bilinç bulanıklığı, solunum sayısında artma, idrar ya da gaita kaçırma, tekrarlayan düşmeler, yorgun hissetme gibi belirtiler bazen enfeksiyonun ilk belirtisi olabilmekte bu nedenle bu semptomlar yaşlı hastalarda gözardı edilmemelidir.”

Geriatri uzmanlarına büyük iş düşüyor

Işık ayrıca, İtalya’da yaşlılar için bir platform kurulduğu bilgisini paylaşarak, bu gibi süreçlerde geriatri uzmanlarına büyük bir iş düştüğünü ve salgının yönetilmesinde diğer birimlerle geriatri konusunda yetkin kurumlar arasında yakın ilişki kurulmasına gerektiğine dikkati çekti.