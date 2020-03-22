Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayılarının ve can kayıplarının arttığını söyledi.

Bugün 9 yeni vefat ve 289 yeni vaka kaydedildiğini açıklayan Bakan Koca, vatandaşların risk almaması gerektiğini yeniden hatırlattı.

Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

Bugüne kadar 20 bin 345 test yapıldığını belirten Koca, "Hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" sözlerini kullandı.