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KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı başlıyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede bu gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini duyurdu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"Bu gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek ama bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek."
KKTC'de toplam 35 koronavirüs vakası görülürken hastalardan 3'ü taburcu edilmişti.
Etiketler: KKTC koronavirüs sokağa çıkma yasağı kudret özersaySon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 21:22
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