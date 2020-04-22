Takımın Twitter hesabından, Drogheda kasabasına ait yerel bir gazetenin Facebook sayfasından alıntıyla yapılan paylaşımda, "1847'de, kıtlık zamanında Türk devleti İrlanda'ya 3 gemiyle yiyecek gönderdi ve bu gemiler Drogheda'ya gelmişti. Aynı devlet bu hafta da kişisel koruyucu ekipman hibe etti." denildi.

"Teşekkürler Türkiye" ifadesiyle bitirilen paylaşımda, Drogheda United takımı vasıtasıyla bölgede Türk milletine duyulan sempatiye vurgu yapıldı.

Söz konusu paylaşım 5 binden fazla beğeni aldı.

Trabzonspor'un kardeş kulübü

Bordo mavi renklere sahip olan ve armasında ay yıldız bulunan Drogheda United, aynı zamanda Trabzonspor'un kardeş kulübü.

[Fotoğraf: AA]