Paris'te polisin de karıştığı bir kaza, olayların fitilini ateşledi.

Bir motosiklet, seyir halindeyken bir polis aracının aniden açılan kapısına çarptı.

30'lu yaşlarındaki Arap asıllı sürücü bacağından ağır yaralandı.

Görgü tanıkları kapının kasıtlı olarak açıldığını iddia etti.

Polisin kaza sonrası sürücüye karşı tutumunu gösteren videonun sosyal medyada yayılmasıyla gösteriler başladı.

[Fotoğraf: AFP]

"Gençler konuşamayınca protestoyu seçiyor"

Senegal asıllı Fransız futbolcu Jacques Faty, bölgede yaşananları TRT Haber'e değerlendirdi.

Fransa'da sürekli polis şiddetiyle karşılaştıklarını söyleyen Faty, "Polisin bir kısmı İslam karşıtı, Arap ve siyahi karşıtı. Emniyet biriminin içinde ırkçılar olduğu için bu olaylar yaşanıyor. Fransa'da kaç Arap kendi durumu hakkında konuşma hakkına sahip? Hiçbiri. Tabii ki sokaklarda olanların hepsini doğru bulmuyorum ama gençler konuşamayınca protesto yolunu seçiyorlar." ifadelerini kullandı.