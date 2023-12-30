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Dünya
AA 30.12.2023 22:25

Venedik'i ziyaret eden kafilelerdeki turist sayısına sınırlama getirildi

İtalya, kanallarıyla ünlü Venedik kentindeki yoğunluğu azaltmak için turist kafilelerinde yer alanların sayısının 25'i geçmemesi kararı aldı.

Venedik'i ziyaret eden kafilelerdeki turist sayısına sınırlama getirildi
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

İtalya, Venedik'teki turizm yoğunluğuyla baş edebilmek için Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni kararlar açıkladı.

Alınan kararlara göre, şehre gelen turist kafilelerinde yer alanların sayısı 25 kişiyi geçemeyecek, hoparlör kullanımı "karışıklık ve rahatsızlık yaratabileceği" gerekçesiyle yasaklanacak.

Venedik'te turistlerden giriş ücreti alınacak
Venedik'te turistlerden giriş ücreti alınacak

Turizmin kontrol altına alınabilmesi için daha önce, kentin en kalabalık belirli günlerinde turistlerden günlük 5 euro alınması kararı açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ise ağustosta, Venedik'in "Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi"ne alınması önerisinde bulunmuştu.

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