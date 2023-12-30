Puslu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.12.2023 21:58

İsrail ordusu: Gazze'de yaralanan İsrail askerlerinden 431'inin tedavisi sürüyor

İsrail ordusu, kara harekatının başladığı 27 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinden 44'ü ağır olmak üzere 431'inin tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu: Gazze'de yaralanan İsrail askerlerinden 431'inin tedavisi sürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaralanan ve hastanelerde tedavi gören İsrail askerlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kara harekatının başlamasından bu yana yaralanan 431 subay ve asker halen hastanelerde tedavi görüyor. Bunlardan 44'ünün durumu ağır, 258'inin durumu orta derecede, diğerlerinin ise durumu hafif." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu Gazze'de 2 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu Gazze'de 2 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

Ayrıca İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 936'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 2 bin 180 askerinin yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugayları: Gazze'de çok sayıda İsrail askerini öldürdük
Kassam Tugayları: Gazze'de çok sayıda İsrail askerini öldürdük

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 672 Filistinli öldürüldü, 56 bin 165 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 168’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Hamas Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
İsrail ordusu Gazze'de 2 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:55
UNRWA: Gazze halkı aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz
22:28
Venedik'i ziyaret eden kafilelerdeki turist sayısına sınırlama getirildi
22:06
Netanyahu karşıtları Tel Aviv’de erken seçim talebi ile gösteri düzenledi
22:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk sporunun başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz
21:31
İsrail ordusu Gazze'de 2 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
21:25
İngiltere ve Avrupa arasındaki Eurostar tren seferleri iptal edildi
Edirne'de sis etkili oluyor
Edirne'de sis etkili oluyor
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail tankını sıfır mesafeden hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail tankını sıfır mesafeden hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ