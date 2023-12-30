İsrail ordusu Gazze'de 2 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Golani Tugayı'nın 7086'ncı İstihkam Taburu'nda görevli Binbaşı Constantine Sushko'nun (30) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 22 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan Harel Ittah'ın (22) da bugün yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Çatışmalarda 5 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Buna göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısı, 170'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 504'e yükseldi.