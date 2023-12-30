BM Güney Afrika'nın İsrail'e 'soykırım' davası açmasından memnun

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e Gazze'deki eylemleri için Uluslararası Adalet Divanında "soykırım davası" açan Güney Afrika hükümetine takdirlerini iletti.

IUluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı dava açmanın, Gazze'deki halkın hayatta kalması için önemli olduğuna değinen Albanese, "Diğer üye devletleri de anlamlı ve dürüst başvurularda bulunmaya ve hayat kurtarmaya katkı sağlamaya teşvik ediyorum. Halkın tamamının hayata kalması tehlikede." ifadesini kullandı.

Güney Afrika, İsrail hakkında "soykırım davası" açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de dava açarak geçici tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir, çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadeleri kullanılırken yapılan eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

- Dava, Sözleşmenin 9. maddesine dayandırılmıştı

Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmiş olması durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlal eden devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.

ICJ, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek, söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına hükmedebiliyor.