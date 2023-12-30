Puslu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.12.2023 20:25

Gazze Spor Konseyi: İsrail stadyumları işkence merkezlerine dönüştürdü

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yüzlerce sporcuyu öldürdüğü, stadyumları "işkence ve infaz merkezlerine" dönüştürdüğü belirtildi.

Gazze Spor Konseyi: İsrail stadyumları işkence merkezlerine dönüştürdü
[Fotograf: AA]

Gazze Şeridi Spor Yüksek Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Filistin spor camiası, siviller, kadın ve çocuklara karşı işlediği suçlardan ötürü hesaba çekilmesi çağrısı yapıldı.

​​​​​​​Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yüzlerce sporcuyu öldürdüğü, onlarca kulüp ve stadyumu yıktığı ve bunların bir kısmını, Gazze kentindeki El-Yermuk Stadyumu'nda olduğu gibi Filistinlilerin toplandığı, işkence ve infaz edildiği merkezlere dönüştürdüğü ifade edildi.

İsrail, aralarında çocukların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak teşhir etti
İsrail, aralarında çocukların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak teşhir etti

İsrail'in Filistin spor camiasına karşı savaş suçu ve uluslararası insancıl hukuka aykırı suç hükmünde bariz ihlaller işlediği kaydedilen açıklamada, uluslararası camia ve spor federasyonları ile özgür dünyanın tüm ülkelerine, Gazze halkına yönelik soykırımın durdurulması için gerekli tedbirleri alma çağrısı yapıldı.

Sosyal medyada birkaç gün önce gündeme gelen bir videoda, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir ettiği ortaya çıkmıştı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Pakistan'da eski başbakan Han'ın milletvekili adaylığı reddedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:22
BM Güney Afrika'nın İsrail'e 'soykırım' davası açmasından memnun
20:55
Paris'te Noel tatiline rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
20:58
Malatya merkezli 6 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı
20:11
Pakistan'da eski başbakan Han'ın milletvekili adaylığı reddedildi
20:17
CHP Genel Başkanı Özel: Teşkilatımızın sesini dinlemeye devam edeceğiz
19:52
Samsun'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Edirne'de sis etkili oluyor
Edirne'de sis etkili oluyor
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail tankını sıfır mesafeden hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail tankını sıfır mesafeden hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ