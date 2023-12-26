Puslu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.12.2023 09:13

İsrail, aralarında çocukların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak teşhir etti

İsrail güçleri 81 gündür bombaladıkları Gazze Şeridi'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir etti.

İsrail, aralarında çocukların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak teşhir etti

Yerel medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, zorla yerlerinden edilen çok sayıda Filistinli sivilin, İsrail askerlerince alıkonulduğu ve Gazze'deki bir stadyumda yarı çıplak bir şekilde toplandığı görülüyor.

Aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu Filistinlileri alıkoyan ve yarı çıplak şekilde soyarak stadyumda teşhir eden İsrail güçlerine ait tankların namlularının da bu Filistinlilere doğru çevrili olduğu görülüyor.

Yarı çıplak şekilde teşhir edilen Filistinlilerden birisinin olduğu anlaşılan battaniyeye sarılı bir bebeğin silahlı bir İsrail askerinin kucağında olduğu da görüntülere yansıyanlar arasında.

Sıradaki Haber
Midye kaplı kokain paketleri Avustralya kıyılarına vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:27
İzmir'de terör örgütü PKK'ya operasyon
09:22
Küresel piyasalar sınırlı işlemle yön arayışında
09:23
ABD'ye gitmek üzere Meksika'dan 10 bin kişilik göçmen konvoyu yola çıktı
09:18
Aç kurtlar ahıra girdi: 30 küçükbaş hayvan telef oldu
09:07
Bazı ithal plastik ve dokuma ürünleri için soruşturma açıldı
08:55
Amasya’da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Şehit askerlerin naaşları memleketlerine gönderildi
Şehit askerlerin naaşları memleketlerine gönderildi
FOTO FOKUS
Organize suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi
Organize suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ