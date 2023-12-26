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Dünya
United Press International 26.12.2023 08:47

Midye kaplı kokain paketleri Avustralya kıyılarına vurdu

Avustralya'nın Sydney ile Newcastle arasındaki plajlarda şüpheli kokain paketlerinin görülmesi üzerine polis uyarıda bulundu.

Midye kaplı kokain paketleri Avustralya kıyılarına vurdu
[Fotoğraf: New South Wales Polisi]

Sahillerde üzerinde ​​önemli ölçüde midye büyümesi bulunan en az yedi plastik paket bulundu.

Eyalet polisi, kokain içerdiğinden şüphelenilen paketlerin Sydney ile Newcastle arasındaki sahillere ulaştığına dair halka bir uyarı yayınladı.

Polis, kıyıya vurmuş yedi paketi bulduktan sonra kimsenin paketlerden herhangi birini açmaması veya plajdan çıkarmaması gerektiğini söyledi.

Olay yeri tespit edilip bölgede geniş kapsamlı arama yapıldıktan sonra üç paket daha bulundu.

Polis, “Tüm paketler daha ayrıntılı inceleme için adli tıp kurumuna gönderildi” dedi.

Müfettişler, benzer paketleri görmüş olabilecek herkesi yerel polisle iletişime geçmeye çağırdı.

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