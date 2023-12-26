Midye kaplı kokain paketleri Avustralya kıyılarına vurdu

Sahillerde üzerinde ​​önemli ölçüde midye büyümesi bulunan en az yedi plastik paket bulundu.

Eyalet polisi, kokain içerdiğinden şüphelenilen paketlerin Sydney ile Newcastle arasındaki sahillere ulaştığına dair halka bir uyarı yayınladı.

Polis, kıyıya vurmuş yedi paketi bulduktan sonra kimsenin paketlerden herhangi birini açmaması veya plajdan çıkarmaması gerektiğini söyledi.

Olay yeri tespit edilip bölgede geniş kapsamlı arama yapıldıktan sonra üç paket daha bulundu.

Polis, “Tüm paketler daha ayrıntılı inceleme için adli tıp kurumuna gönderildi” dedi.

Müfettişler, benzer paketleri görmüş olabilecek herkesi yerel polisle iletişime geçmeye çağırdı.