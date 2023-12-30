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Dünya
AA 30.12.2023 19:30

Rusya'ya düzenlenen saldırıda 14 kişi öldü, 108 yaralandı

Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Rusya'ya düzenlenen saldırıda 14 kişi öldü, 108 yaralandı
[Fotograf: Reuters]

Rusya'da Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine saldırı düzenlediğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının 2 adet misket içerikli "Olha" füzesi ve Çekya yapımı "Vampire" roketleriyle düzenlendiği ifade edildi.

Rus hava savunma sistemlerince füzelerin birçoğunun vurulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Birkaç roket ve vurulan misket parçaları Belgorod kentinde düştü. Sonuç olarak 12 yetişkin ve 2 çocuk öldü, 108 kişi yaralandı. Suç işleyen Kiev yönetimi, cephedeki yenilgiden dikkatleri başka yöne çekmeye ve bizi benzer eylemlere kışkırtmaya çalışıyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri sadece askeri unsurlara ve bu askeri alanla ilgili altyapıya yönelik saldırılar düzenliyor. Bu suç, cezasız kalmayacak."

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırı sonucu bir alışveriş merkezi, üniversite ve konutlar dahil yaklaşık 40 binanın hasar gördüğü aktarıldı.

Putin'e olayla ilgili bilgi verildi

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olay hakkında bilgi verildi ve Putin'in talimatıyla Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko başkanlığındaki bir ekip Belgorod kentine doğru yola çıktı.

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