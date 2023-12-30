Puslu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.12.2023 19:15

Berlin'de 31 Aralık'ta düzenlenecek Filistin'e destek gösterisi yasaklandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yılbaşı gecesi düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek yürüyüşü yasaklandı.

Berlin'de 31 Aralık'ta düzenlenecek Filistin'e destek gösterisi yasaklandı
[Fotograf: AA]

 Almanya'da Berlin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Neukölln ilçesinde 31 Aralık'ta saat 22.00'de başlayıp 01.00'e kadar sürmesi planlanan "Soykırım sırasında kutlama olmaz" sloganlı yürüyüşe izin verilmeyecek.

Yasağın geçmişteki deneyimlere dayandırıldığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda, gösteride halkı kışkırtıcı ve antisemitizm sloganların atılması, şiddetin yüceltilmesi ve şiddet olaylarının meydana gelme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Paris'te 31 Aralık'taki Filistin'e destek gösterisi yasaklandı
Paris'te 31 Aralık'taki Filistin'e destek gösterisi yasaklandı

Berlin polisinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında Sonnenalle Caddesi'nde geçen yıl polis ve itfaiye erlerine saldırı yapıldığı hatırlatılarak söz konusu caddede bu yıl havai fişek kullanımının yasaklandığı kaydedildi.

ETİKETLER
Almanya Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İspanya'da 444 uçuş iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:43
Ukrayna'ya düzenlenen füze saldırılarında 39 kişi öldü
19:30
Rusya'ya düzenlenen saldırıda 14 kişi öldü, 108 yaralandı
19:21
Kassam Tugayları: Gazze'de çok sayıda İsrail askerini öldürdük
19:08
Elektrikte ocak tarifesi belli oldu
19:02
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:52
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Edirne'de sis etkili oluyor
Edirne'de sis etkili oluyor
FOTO FOKUS
Pençe Kilit'te PKK'ya ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe Kilit'te PKK'ya ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ