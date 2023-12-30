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Dünya
AA 30.12.2023 18:35

İspanya'da 444 uçuş iptal edildi

İspanya havayolu şirketi İberia'nın çalışanları, Üç Kral Bayramı döneminde aldığı 4 günlük greve gitme kararının ardından 444 uçuş iptal edildi.

İspanya'da 444 uçuş iptal edildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İspanya'da yerel basında çıkan haberlere göre, İberia çalışanlarının bağlı olduğu UGT, CCOO ve USO sendikaları tarafından 5-8 Ocak tarihleri arasında alınan grev kararı nedeniyle biletlerini satın almış 45 bin 641 yolcu olumsuz etkilenecek.

Ülkede Üç Kral Bayramı kutlamalarına denk gelen grev nedeniyle 444 uçuş iptal edilirken, havayolu şirketi karardan etkilenen müşterilerine uçuş tarihlerini değiştirme, yeniden rezervasyon veya para iadesini talep etme imkanı sundu.

Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık vesilesiyle Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından üç kralın (Melchor, Gaspar, Baltasar) hediyeler getirmesine atıfta bulunularak İspanya'da her yıl 6 Ocak'ta resmi dini bayram yapılıyor.

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