İsrail güçleri Batı Şeria'da "araçla ezme" girişiminde askeri "yaralayan" Filistinliyi öldürdü

İsrail Ordu Radyosu, El Halil kentindeki El-Fuvar Mülteci Kampı yakınında askeri bir noktada araçla ezme girişiminde bulunulduğunu duyurdu.

Olayda 1 İsrail askerinin yaralandığı ve eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen Filistinlinin "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın Sağlık Bakanlığından naklettiği haberde, İsrail güçlerinin, El Halil'in güneyindeki El-Fuvar Mülteci Kampı girişinde araçla ezme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliye ateş açtığı kaydedildi.

Muhammed Hüseyin İsmail Müsalime adlı Filistinlinin, bulunduğu araç içinde kan kaybından öldüğü aktarıldı.

Son olayla işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 319 oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Beit Hagai yerleşim birimi yakınlarında dün "araçla ezme" girişiminde 5 İsrail askeri yaralanmış, 1 Filistinli öldürülmüştü.