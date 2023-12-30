İsrail Bureyc Mülteci Kampı'na sızma girişimini sürdürüyor

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgelerde İsrail güçleri ile Kassam Tugayları arasında yaşanan çatışmalar ve patlamalar, dün geceden bugün öğle saatlerine kadar devam etti.

Bureyc'in doğusunu yoğun şekilde bombalayan İsrail güçlerinin, direniş unsurlarının sahadaki hareketlerini gözetlemek için gece saatlerinde ışık bombaları attığı kaydedildi.

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, direnişçilerin Bureyc'te İsrail askerlerini taşıyan bir aracı ve aynı bölgenin kuzeyinde bir İsrail tankını "Yasin 105" füzesiyle vurduklarını, bir başka İsrail tankını da yerel yapım "Şuvaz" patlayıcılarıyla etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Filistinli direnişçilerin, Bureyc'in güneyinde de iki İsrail tankını ve asker taşıyan bir aracı "Yasin 105" füzesi ve üçüncü bir İsrail tankını da "Şuvaz" patlayıcısıyla imha ettikleri belirtildi.

Öte yandan, Filistin Halk Direniş Komitelerinin, askeri kanadı En-Nasır Salahaddin Tugayları'nın Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalara girdiğini ve "düşman saflarına ağır darbeler indirdiklerini" duyurdu.

İsrail bombardımanında onlarca Filistinli öldürüldü

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde hava ve topçu bombardımanlarında onlarca Filistinliyi öldürdü ve yaraladı.

Zevayde, Bureyc, Nusayrat ve Megazi bölgelerine hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, Salahaddin Caddesi çevresini de mekanize topçu birlikleriyle vurdu.

İsrail ordusunun, Nusayrat bölgesinde "El-Vavi" ve "En-Nuveyri" ailelerine ait evlere düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Öte yandan bir İsrail keskin nişancısının Megazi Mülteci Kampı'nda sivilleri hedef alması sonucu yoldan geçen 3 Filistinli sivil yaralandı.

El-Aksa Şehitleri Hastanesi personelinin aktardığı bilgilere göre, son 24 saat içinde 100'den fazla Filistinli İsrail bombardımanlarında hayatını kaybetti.

Bureyc Mülteci Kampı'ndan ayrılmak zorunda kalan siviller, İsrail güçlerinin özellikle barınma merkezlerinde kalan ve başka bölgelere gitme imkanı bulamayan Filistinlilerden çok sayıda kişiyi alıkoyduğunu aktardı.

Refah kentinin doğusunda çatışmalar devam ediyor

Yerel kaynaklara göre, Gazze Şeridi'nin güney ucunda, Refah şehrinin doğusuna giren İsrail güçleri ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynaklar, çatışmaların Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı, İsrail sınırı yakınında ve Refah Kapısı'nın doğusunda meydana geldiğini, İsrail güçlerinin yoğun top atışları yaptığını bildirdi.

İsrail güçleri, Han Yunus kentinde çok sayıda eve düzenlediği hava bombardımanının yanı sıra, kentin doğu, kuzey ve merkezinde de karadan saldırılarını sürdürüyor.

Han Yunus'un doğusunda ve merkezinde Filistinli direnişçiler ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor.

Filistin İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, son açıklamalarında savaşçılarının "Han Yunus şehrinin kuzey ve doğusunda düşman askerleriyle şiddetli çatışmalara girdiğini" kaydetti.